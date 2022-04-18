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    Domenec Torrent, Galatasaray'da kalmak istiyor

    Domenec Torrent, Galatasaray'da kalmak istiyor

    Galatasaray'da iki başkan adayının da yola devam etmeyi düşünmediği Torrent, yeni gelecek başkana kapsamlı bir sunum hazırlayıp, yeni sezon için ikna etmeye çalışacak.
    • 18.04.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:35
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    Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent'le devam etme fikrine sıcak bakmıyor ama bir taraftan da tazminat sorunuyla karşılaşmak istemiyor.

    Teknik direktör Torrent, tazminatı değil kariyeri düşünüyor. Katalan hocanın, yeni seçilecek başkana kapsamlı bir sunum yaparak ikna etmeye çalışacağı ve gelecek sezon için başarılı olacağını öngördüğü belirtildi.

    Domenec Torrent, Galatasaray da kalmak istiyor #1

    Yeni başkanı ikna etmeye çalışacak

    Kafasında transfer için belirlediği isimlerin alınması durumunda çok farklı olacaklarını düşünen Torrent'in, bu konuda yeni başkanı ikna etmeyi planladığı bildirildi.

    Galatasaray’ın başında 14 maça çıkan İspanyol hoca, 7 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

    Domenec Torrent, Galatasaray da kalmak istiyor #2


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