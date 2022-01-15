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    Domenec Torrent, Galatasaray'da sistemi değiştiriyor

    Pas oyununu başarı ile uygulayan ve topu rakibe kaptırınca hızlı baskı ile direkt rakibin karşılanması üzerinde duran Domenec Torrent, Galatasaray’ı 4-3-3 sistemi ile oynatmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 09:22
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    Domenec Torrent, Galatasaray'da sistemi değiştiriyor

    Galatasaray’da takımla 4. antrenmanına dün çıkan yeni teknik direktör Domenec Torrent, oynatmak istediği futbolun ipuçlarını vermeye başladı.

    Oyuna hükmeden bir Galatasaray takımı oluşturmak isteyen Torrent, Florya’da özellikle reaksiyon çalışmaları yaptırıyor.

    Pas oyununu başarı ile uygulayan ve topu kaptırınca hızlı baskı ile direkt rakibin karşılanması üzerinde duran 59 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray’ı 4-3-3 sistemi ile oynatmayı planlıyor.

    Domenec Torrent, Galatasaray da sistemi değiştiriyor #1

    GEÇİŞ OYUNLARI ÜZERİNDE DURUYOR

    İspanyol teknik adam hedefindeki saha dizilişini taktik idmanlarında sık sık denedi. Özellikle geçiş oyunları üzerinde duran Torrent’in takımda zayıf nokta olarak gördüğü topu kaybettiği zaman rakibi nerede, nasıl karşılayacakları ile ilgili oyunculara özel çalışmalar yaptırdığı belirtildi.

    Domenec Torrent, Galatasaray da sistemi değiştiriyor #2

    SAVUNMADA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DETAYLI ANLATIYOR

    Hürriyet’in haberine göre; Galatasaray’ın kolay gol yediği düşüncesinde olan Torrent, savunmada neler yapılması gerektiğini oyuncularına detaylı şekilde anlatıyor.

    Domenec Torrent, Galatasaray da sistemi değiştiriyor #3


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