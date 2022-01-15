Domenec Torrent, Galatasaray'da sistemi değiştiriyor

Pas oyununu başarı ile uygulayan ve topu rakibe kaptırınca hızlı baskı ile direkt rakibin karşılanması üzerinde duran Domenec Torrent, Galatasaray’ı 4-3-3 sistemi ile oynatmak istiyor.

Galatasaray’da takımla 4. antrenmanına dün çıkan yeni teknik direktör Domenec Torrent, oynatmak istediği futbolun ipuçlarını vermeye başladı.

Oyuna hükmeden bir Galatasaray takımı oluşturmak isteyen Torrent, Florya’da özellikle reaksiyon çalışmaları yaptırıyor.

Pas oyununu başarı ile uygulayan ve topu kaptırınca hızlı baskı ile direkt rakibin karşılanması üzerinde duran 59 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray’ı 4-3-3 sistemi ile oynatmayı planlıyor.

GEÇİŞ OYUNLARI ÜZERİNDE DURUYOR

İspanyol teknik adam hedefindeki saha dizilişini taktik idmanlarında sık sık denedi. Özellikle geçiş oyunları üzerinde duran Torrent’in takımda zayıf nokta olarak gördüğü topu kaybettiği zaman rakibi nerede, nasıl karşılayacakları ile ilgili oyunculara özel çalışmalar yaptırdığı belirtildi.

SAVUNMADA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DETAYLI ANLATIYOR

Hürriyet’in haberine göre; Galatasaray’ın kolay gol yediği düşüncesinde olan Torrent, savunmada neler yapılması gerektiğini oyuncularına detaylı şekilde anlatıyor.