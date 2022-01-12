Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı. Deneyimli çalıştırıcı ilk idmandan disiplini eline aldı.

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Torrent, sabah antrenmanına takımın başında çıktı.

İspanyol teknik adam, Florya'da bulunan başkan Burak Elmas ile de görüştü. Analiz raporlarında oyuncuların fizik olarak düşük olduklarına kanaat getiren İspanyol hocanın günleri çift idmanla tamamlatacağı gelen haberler arasında.

Domenec Torrent ilk idmanına çıktı - İZLE



5 SANİYE KURALI

Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın." ifadesini kullanıyor.

Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.

KALECİLERİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kaleci sorununu gözlemleyen Domenec Torrent, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e çift kale maçta şans vermezken onların yerine genç file bekçileri Jankat Yılmaz ve Berk Balaban antrenman maçında forma giydi.