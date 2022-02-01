Domenec Torrent: İstanbul'u henüz gezemedim

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü, basın toplantısında soruları yanıtladı. Torrent, İstanbul'da ev baktığını da söyledi.

Galatasaray'ın başında görev aldığı 3 lig maçını da kaybederek çok kötü bir başlangıç yapan Domenec Torrent, idman öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Kerem Aktürkoğlu sorularına yanıt veren teknik adam, şunları söyledi:

"Kerem ve 3-4 oyuncu var Avrupa’da rahatlıkla oynayabilecek. Göreceksiniz, her yıl daha fazla oyuncu gidecek Avrupa’ya… Burada her şey çok hızlı oynanıyor. Doğal yetenek olarak çok donanımlı. Ama kendisini geliştirmesi gereken yönleri de var. Sezon öncesi kampında bunları çalışabiliriz kendisiyle… Mesela bek topu alınca, Kerem onun koridorunda yüzünü beke dönüyor. Yolu kapatıyor ve sırtını rakip kaleye dönmüş oluyor. Bazen doğal yetenekleri ve süratiyle buradan çıkabiliyor. Ama bekle farklı koridorlarda bulunmalı. Biri içerideyse, o dışarıda… O zaman daha fazla seçeneği olur. Elbette çok hızlı, birebirde, ikili mücadelede çok kaliteli."





"BÜTÜN GÜNÜM TESİSTE GEÇİYOR"

İstanbul'a alışıp alışamadığı da sorulan Torrent, "Eşim dört günlüğüne geldi. Daire bakıyoruz. Arkadaşlarımdan da daha önce İstanbul’a çok gelen var. Pep de gelmişti. Bana ‘İstanbul harika ötesi’ demişti. Benim bütün günüm burada, tesiste geçiyor. Sabah 08.00’den, bazen 21.00’e kadar çalışıyoruz. Dolayısıyla şehri daha göremedim. Ama sokakta veya restorana gittiğimizde insanların olağanüstü sıcak yaklaşımları çok etkileyici." şeklinde cevap verdi.