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    Domenec Torrent, kalmak için elinden geleni yapıyor

    Domenec Torrent, kalmak için elinden geleni yapıyor

    Başkan adaylarının yola devam etmek istemedikleri Domenec Torrent, takımda devam etmek için çaba gösteriyor.
    • 21.04.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 12:48
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    Ligde iddiası kalmayan Galatasaray’ın, küme düşmesi kesinleşmiş Yeni Malatyaspor karşısında U19 takımından tek bir genç oyuncuya yer vermemesi ve Morutan, Barış Alper Yılmaz gibi genç isimleri de kadroya almaması tepki çekti.

    Bu kararın arkasında ise Domenec Torrent’in gelecek kaygısı ve Galatasaray’daki koltuğunu garanti altına alma isteği olduğu ortaya çıktı.

    İspanyol teknik adam, son 5 karşılaşmayı kazanıp finali iyi yaparak Galatasaray camiası, yönetimi ve taraftarının gözünde kredi kazanmak istiyor. Bu nedenle genç oyunculara şans vermeye şimdilik sıcak bakmıyor.

    Domenec Torrent, kalmak için elinden geleni yapıyor #1

    Yoğun mesai harcıyor

    2022-23 sezonunda da Galatasaray’ın başında olmak isteyen Torrent, bu hedefine ulaşabilmek için yoğun mesai harcıyor. U19 takımı başta olmak üzere alt yapıdaki maçları ve oyuncuları mercek altına alıyor. Genç oyuncuların gelişimi ve durumu ile ilgili Futbol Akademisi antrenörlerinden bilgi alıyor. A Takıma çıkarılacak genç oyuncuları belirliyor. Sportif Direktör Pasquale Sensibile ve scout ekibi ile yoğun bir mesai harcıyor.

    Domenec Torrent, kalmak için elinden geleni yapıyor #2

    Gelecek sezonun planlamasını yapıyor

    60 yaşındaki teknik adam, önümüzdeki sezonun kadro planlaması ve mühendisliği adına scout ekibi, teknik heyeti ile sık sık bir araya geliyor.

    Domenec Torrent, bir yandan ligde kalan 5 maçı da kazanıp sezonu 6’da 6 yaparak tamamlamak isterken diğer yandan 2022-23’ün planlamasını yapıyor.

    Domenec Torrent, kalmak için elinden geleni yapıyor #3

    Başkana rapor hazırlıyor

    Torrent, sözleşmesi bitecek olan yedi futbolcunun yerine alınabilecek isimlerle ilgili olarak yoğun mesai harcıyor. İspanyol çalıştırıcı Ryan Babel, Erick Pulgar, Fatih Öztürk, Inaki Pena, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu’nun sezon sonu ayrılacak olması nedeniyle hem kalite hem de maliyet olarak uygun oyuncuları scout ekibi ile mercek altına alıyor.

    Ayrıca takım, oyuncu performans gelişimleri, alt yapı sistemi, transfer çalışmaları ile alakalı geniş kapsamlı bir rapor hazırlayan Domenec Torrent’in sezon sonunda Burak Elmas’a ya da göreve gelecek yeni başkana detaylı bir sunum yapmaya hazırlandığı ifade edildi.


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