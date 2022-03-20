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    Domenec Torrent: Maç elimizden kaçtı

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK maçı sonrası açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 18:53
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    Domenec Torrent: Maç elimizden kaçtı

    Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonu konuştu.

    Torrent, "Sahada bence dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net olarak yansıtmıyor. Son saniyede bir gol yedik ilk yarıda. Çok saçma bir penaltı verdiler. Neden penaltı olduğunu anlayamıyorum ben." dedi.

    Domenec Torrent: Maç elimizden kaçtı #1

    "MAÇ ELİMİZDEN KAÇTI"

    İspanyol teknik adam, "Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan pozisyonu da vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı. Maç farklı bir yere gidebilirdi. Orada golü kaçırmamız, sonrasında topu kaybettik ve rakip kontradan golü buldu. Maç elimizden kaçtı. Bence maç dengeliydi." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

    Domenec Torrent: Maç elimizden kaçtı #2


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