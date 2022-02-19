Domenec Torrent, taktiğini değiştirdi

Torrent, zorlu Göztepe maçında 3 puanla tanışmak için özel bir hazırlık içinde. Takımını artık uzun toplarla hücuma çıkaracak olan İspanyol hoca, Babel'in indireceği toplarda Gomis'e görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ekibiyle birlikte Göztepe analizini tamamladı, karşılaşmanın taktiğini belirledi.

Koltuğu fena halde sallanan ve olası bir mağlubiyet halinde görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılan İspanyol hoca, titiz bir hazırlık içerisinde. Göztepe deplasmanında 3 puanı getirecek formülü arayan Torrent, hücum planını büyük ölçüde belirlemiş durumda. 59 yaşındaki çalıştırıcı, 5 hafta boyunca galibiyeti getirmeyen kısa paslara dayalı oyun düzeninden vazgeçerek, takımını uzun toplarla hücuma çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Babel'e yine ilk 11'de görev vermeye hazırlanan Torrent, Hollandalı yıldızın indireceği uzun toplarla Gomis'i pozisyona sokmayı amaçlıyor.

"KAPTIRDIĞIN YERDE BAS"

Fanatik'te yer alan habere göre; bu hızlı hücumlar sırasında Kerem'in de mutlaka ceza sahasına koşu yapmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, orta alanda da Pulgar ve Cicaldau'yu birlikte kullanarak hem savaşan hem de top tekniği yüksek bir merkez kurgulamanın peşinde.

Bekler ise rakip kaleye inmek yerine, orta sahayı destekleyerek kalabalık bir hat oluşturacak. Torrent bu şekilde kaptırılan topların hemen geri alınmasını ve atak sürekliliği sağlanmasını bekliyor.