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    Domenec Torrent: Taktik değişikliği maçın anahtarıydı

    Domenec Torrent: Taktik değişikliği maçın anahtarıydı

    Galatasaray Teknik Direkötörü Domenec Torrent Göztepe maçının ardından, "Oyuncular, taraftar ve bizi destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. Taktiği 4-3-3 yapmak bence anahtardı." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 23:04
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 23:12
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    Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    5 gol ve 4 penaltı olan maçta Galatasaray son dakikalarda attığı golle mücadeleyi 3-2 kazanarak haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

    Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu.

    "TAKTİĞİ 4-3-3 YAPMAK ANAHTARDI"

    Torrent açıklamalarında, "Oyuncular, taraftar ve bizi destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. Taktiği 4-3-3 yapmak bence anahtardı.

    Oyuncu değişikliklerimiz de bize yardımcı oldu ama ondan önce bizim için sistem değişikliği bence daha önemliydi.

    İlk yarıdan hiç memnun değildim. Sahada yapmamamız gereken şeyler yaptık ama arada bu durumu düzelttik. Stattaki atmosferden dolayı en yakınımdaki oyuncu bile sesimi duymuyordu. İkinci yarıda oyunu toparladık.

    Domenec Torrent: Taktik değişikliği maçın anahtarıydı #1

    "HAKEMLİK ZOR BİR İŞ"

    Hakemlerle ilgili hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da VAR gelince işler iyice karıştı. Ben, 2. penaltıya karşıyım çünkü ayağından sekip eline çarptı. Başka ülkelerde bu, penaltı değil.

    Türkiye'de kurallar aynı olmayabilir, bunu bilmiyorum. 4. hakeme 2. penaltımız için itirazda bulundum. Hakemlik zor bir iş, ben kazansam da kaybetsem de hakemlerle ilgili konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

    Domenec Torrent: Taktik değişikliği maçın anahtarıydı #2

    Domenec Torrent: Taktik değişikliği maçın anahtarıydı #3


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