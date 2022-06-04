Domenec Torrent, tatilini yarıda kesti

4 Temmuz'a kadar takıma izin veren İspanyol çalıştırıcı, seçime kadarki süreçte yeni yönetime kapsamlı bir rapor hazırlamak için tekrar görevine döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı ekipteki başkanlık seçiminin ardından İstanbul'a dönmesi beklenen İspanyol çalıştırıcı, sürpriz bir karar ile tatilini yarıda kesti.

Domenec Torrent, Türkiye'ye erken dönüş yaptı. 4 Temmuz'a kadar takıma izin veren İspanyol teknik adam, ligin bitişi ile ülkesine gitmişti. 59 yaşındaki çalıştırıcının, seçime kadarki süreçte yeni yönetime kapsamlı bir rapor hazırlamak için geldiği öğrenildi. Onun geleceği de 11 Haziran'daki seçime bağlı.





Tazminatı 1.5 milyon euro

Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi daha olan Torrent'in Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmak istemediği belirtildi. Torrent'in raporunda mevcut kadronun durumu, gidecek ve gelecek oyuncuların listesinin olacağı kaydedildi.

Yeni yönetim, Torrent ile çalışmak istemezse tazminat maddesi devreye girecek. İspanyol teknik adamın kontratında, tek taraflı feshedilirse 1.5 milyon euroluk tazminat olduğu ifade edildi. Diğer yandan Galatasaraylı futbolcular için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.





Yeni yönetimin kararı

İtalyan basını, Atalanta'nın Marcao ve Cicaldau ile ilgilendiğini öne sürdü. Sportif Direktör Tony D'Amico'nun iki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında. İtalyan basını daha önce Cicaldau için Sampdoria, Marcao içinse Roma ve Napoli'nin devrede olduğunu belirtmişti.

Marcao bu sezon 38 maçta 1 gol sevinci yaşadı. Cicaldau ise Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 42 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik performansa imza attı. Yeni seçilecek yönetim, oyuncularla ilgili son kararı verecek.

