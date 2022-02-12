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    Domenec Torrent: Tek eksiğimiz gol

    Domenec Torrent: Tek eksiğimiz gol

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Kayserispor maçının ardından, "Eksiğimiz, gol. Bu maçı kazansaydık doğal olarak bu problem çözülecekti. Gol atamadığımız için sorun yaşıyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 21:55
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 22:08
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    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmzılılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

    "7 TANE NET POZİSYON BULDUK"

    Torrent açıklamalarında, "İkinci yarıda 30 dakika kadar onlara hediye ettik. Oynama şeklimizi değiştirdik. Bir gol atma şansı buldular. Biz yedi tane bulduk, çok net.

    Takımlar iyi sonuç alamadığında bu tip şeyler başlarına gelebiliyor, çok net olduğu halde pozisyon kaçırabiliyorlar.

    Domenec Torrent: Tek eksiğimiz gol #1

    "EKSİĞİMİZ GOL"

    Eksiğimiz, gol. Bu maçı kazansaydık doğal olarak bu problem çözülecekti. Gol atamadığımız için sorun yaşıyoruz. Durumu değiştirmeyi en çok oyuncularımız istiyor. Efor sarf etmediklerini kimse söyleyemez. Kesinlikle sarf ediyorlar.

    Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk." ifadelerini kullandı.

    Domenec Torrent: Tek eksiğimiz gol #2


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