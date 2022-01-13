Domenec Torrent ve ekibinin maliyeti belli oldu

Domenec Torrent ve ekibinin maliyeti belli oldu

Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletizm antrenörü ve 1 de analist uzmanından oluşan 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti ise yaklaşık 25 milyon TL.

G.Saray'da 4 yıldır takımın başında bulunan Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İspanyol teknik adam dün resmen mesaiye başladı.

Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan Domenec Torrent’in teknik ekibi, maliyeti ve Yeni görevine dün resmen start veren ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımın başındaki ilk antrenmanına çıkan Domenec Torrent ile Galatasaray Kulübü, 6 aylık yani yarım sezonluk değil, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Domenec Torrent ve ekibinin maliyeti belli oldu İZLE



5 YARDIMCISI OLACAK

İspanyol İspanyol teknik adam, Galatasaray’a 5 yardımcısı ile birlikte görev yapacak. Önceki gün geç saatlerde Türkiye’ye adımını atan Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenörü Jordi Guerrero ve Jordi Gris, kaleci antrenörü Ricard Segarra ve atletizm antrenörü Julian Jimenez ile birlikte İstanbul’a geldi. Aynı zamanda Domenec Torrent’in ekibine Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte yer alan bir de analist uzmanı önümüzdeki hafta dahil olacak.

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Hürriyet'in haberine göre; Torrent ve 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon TL, İspanyol hoca ve yardımcılarının 1.5 yıllık toplam maliyetinin 1.5 milyon euro düzeyinde olduğu belirtildi.

EKİBİNDE TÜRK DE OLACAK

Sarı kırmızılılarda yönetim Torrent’in ekibine bir Türk antrenör dahil etmek istiyor.

O isim de İtalya’nın Spezia kulübünde görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş. Geçmişte Galatasaray’da uzun yıllar mesai harcayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulübü ile kontratını feshedebilirse sarı kırmızılı teknik heyette görev alacak.

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in yardımcısı olan eski futbolcuı Albert Riera'nın İstanbul'a gelmesi, Torrent'in ekibine katılacağı yönünde yorumlanmıştı ancak Riera, Fatih Terim'in ekibine katılmak için daha önce görüşmeler yaptığı için İstanbul'a geldiğini söylemişti.

TORRENT'İN OYUN ANLAYIŞI

Domenec Torrent, New York City’de görev yaptığı dönemde takımını nasıl oynattığını kendi sosyal medya hesabında yayınladığı videoda şu sözlerle ifade etmişti: