Domenec Torrent ve Ömer Erdoğan, Pep Guardiola'yı ziyaret etti Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent ve Türk teknik adam Ömer Erdoğan, Manchester City idmanında Pep Guardiola'yı ziyaret etti.

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, maç öncesi açıklamasında bir kez daha Galatasaray örneğini verdi. Guardiola, "Kopenhag gerçekten iyi organize olmuş ve çok kompakt bir takım. Oradaki ilk maçta gerçekten iyiydik. Manchester United ve Galatasaray'a Kopenhag maçlarında ne olduğunu biliyoruz. Kopenhag, gerçekten çok güçlü bir ekip. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olmamız güzel ve umarım tekrar çeyrek finale yükselebiliriz. Ancak Kopenhag'a saygı duyuyoruz ve her şeyin olabileceğini biliyoruz." dedi.

Manchester City, Kopenhag ile son 16 turunda deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İki ekip, rövanş maçında bugün (çarşamba) Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fotoğraf da çektirdiler

Öte yandan antrenmanda deneyimli teknik adamı, eski yardımcısı Domenec Torrent ve Türk teknik adam Ömer Erdoğan ziyaret etti.

Guardiola'nın antrenmanlarını izleyen ikili, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.