Haberler

Futbol Haberleri

Domenec Torrent'in ayrılmaya niyeti yok

Domenec Torrent'in ayrılmaya niyeti yok

Koltuğu sallantıda olan ve Göztepe maçında son kredisini kullanacak olan Domenec Torrent'in, Başkan Burak Elmas'la son görüşmesinde gelecek yılın planlamasını yaptığı ortaya çıktı.