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    Domenec Torrent'in ayrılmaya niyeti yok

    Domenec Torrent'in ayrılmaya niyeti yok

    Koltuğu sallantıda olan ve Göztepe maçında son kredisini kullanacak olan Domenec Torrent'in, Başkan Burak Elmas'la son görüşmesinde gelecek yılın planlamasını yaptığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 09:53
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    Galatasaray 'da tartışmaların odağında olan teknik direktör Domenec Torrent'in yönetimle birlikte gelecek planları yaptığı ortaya çıktı.

    İspanyol hocanın, "Burada kalmak için maç kazanmam gerektiğini biliyorum. Sistemimiz oturduğunda kazanmaya başlayacağız." dediği öğrenildi.

    Domenec Torrent in ayrılmaya niyeti yok #1

    "MUTLAKA BASKI YAPALIM"

    Torrent ayrıca dünkü idmanda, takımından sürekli önde baskı yapmasını istedi. "Gerekirse dinlenerek yapalım, ama mutlaka baskı yapalım." ifadesini kullandı.

    İspanyol hoca, artık uzun toplarla da hücuma çıkma talimatı verdiği öğrencilerinden, bu topların indiği yerde mutlaka baskı kurmasını bekliyor.

    5 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

    Sarı-kırmızılı takım Domenec Torrent yönetiminde 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

    Henüz 3 puanla tanışamayan İspanyol teknik adam geleceğe umutla baksa da ayrılık çanları yavaş yavaş çalmaya başladı.

    Domenec Torrent in ayrılmaya niyeti yok #2


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