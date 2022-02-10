Domenec Torrent'in faturası ağır

Galatasaray'a geldiği 4 maçta etkili bir performans gösteremeyen Domenec Torrent'in alacağı para belli oldu. Deneyimli hoca gönderilirse 2 milyon 775 bin euro alacak.

Galatasaray’da, Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Domenec Torrent, ilk 4 maç itibarıyla geçer not alamadı.

Sarı kırmızılı takım, İspanyol teknik direktörün yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 puan alırken, 5 gol attı, kendi kalesinde ise 10 gol gördü.

Ligde 24. haftayı 28 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray’ın küme düşme hattı ile arasındaki puan farkı sadece 3.

Önümüzdeki cumartesi günü kendi sahasında Kayserispor’la karşılaşacak sarı kırmızılıların bu maçta da galip gelememesi halinde Domenec Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Ancak Torrent’in biletini kesmek hiç de kolay değil zira İspanyol teknik adamın maliyeti dudak uçuklatacak cinsten...

YOLLAR AYRILIRSA 1.5 YILLIK ÜCRETİNİ ALACAK

15 Ocak 2022’de, yani 25 gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor; Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, Torrent’in 1.5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda.

2 MİLYON 775 BİN EURO

Yapılan anlaşmaya göre Domenec Torrent’e, bu sezonun son 5 ayı için 1 milyon 225 bin, gelecek sezonun tamamı için de 1.5 milyon euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin euro verilecek.

Hürriyet'in haberine göre; böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemeyen başkan Burak Elmas ile kurmayları, İspanyol teknik adam ve ekibini ellerinden geldiğince destekliyor.

Süper Lig’de son 6 maçın 4’ünü kazanan Kayserispor’la zorlu bir mücadele verecek olan Galatasaray’ı gelecek hafta daha kritik bir karşılaşma bekliyor. Sarı kırmızılılar, 27 puanlı Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.