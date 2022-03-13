- Haberler
- Futbol Haberleri
- Domenec Torrent'in ilk derbi heyecanı
Domenec Torrent'in ilk derbi heyecanı
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçıyla sarı-kırmızılıların başında ilk kez bir derbiye çıkacak.
- İHA
- 13.03.2022 - 16:50
Spor Toto Süper Lig ’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, bugüne kadar 8 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.