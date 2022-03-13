Domenec Torrent'in ilk derbi heyecanı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçıyla sarı-kırmızılıların başında ilk kez bir derbiye çıkacak.

Spor Toto Süper Lig ’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

İLK DERBİ HEYECANI

Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, bugüne kadar 8 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.