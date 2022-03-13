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    Domenec Torrent'in ilk derbi heyecanı

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçıyla sarı-kırmızılıların başında ilk kez bir derbiye çıkacak.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 16:50
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    Domenec Torrent'in ilk derbi heyecanı

    Spor Toto Süper Lig ’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

    İLK DERBİ HEYECANI

    Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, bugüne kadar 8 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

    Domenec Torrent in ilk derbi heyecanı #1


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