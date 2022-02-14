Domenec Torrent'in tazminatı belli oldu

Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'i göndermesi durumunda İspanyol hocaya 2.7 milyon euro ödemek zorunda.

Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takımda, irtifa kaybı sürüyor. 28 puanla küme düşme hattının bir adım yukarısında olan Galatasaray’a, Domenec Torrent çare olamadı.

Çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamayan İspanyol teknik adam da artık topun ağzında!

Galatasaray, Torrent yönetiminde Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Alanyaspor ve Kayserispor ile berabere kaldı.

TORRENT'İN KADERİNİ TAYİN EDECEK FİKSTÜR

Galatasaray'ın başında 5 maçta sadece 2 puan toplayan Domenec Torrent eleştirilerin hedefi haline gelirken, geleceği de tartışılmaya başlandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, şimdilik yola devam etme kararı alsa da zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray’da, Göztepe ve Rize maçlarından alınacak sonuç Domenec Torrent’in bir anlamda kaderini tayin edecek.

Gelecek maç Göztepe'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, daha sonra yine alt sıralardaki Rizespor'u evinde ağırlayacak. Galatasaray daha sonra Konya deplasmanına gidecek. Onun akabinde Beşiktaş ile evinde karşılaşacak.

TAZMİNATI KORKUTUYOR

Torrent’e bu süreçte yine destek vermeye devam edecek olan Galatasaray yönetiminin olası kötü sonuçlarda önündeki en büyük engel İspanyol hocanın tazminatı.

Sarı-kırmızılılar, tek taraflı olarak yollarını ayırırsa Torrent’in 1.5 yıllık ücretini yani 2 milyon 775 bin euro ödemek zorunda.

Kayseri maçının da beraberlik ile sonuçlanmasına karşın G.Saray’ın oynadığı futbol ve mevcut şartlar sonrasında Torrent, Göztepe deplasmanında da kesin olarak takımın başında olacak. Ancak sonrasını ise takımın durumu tayin edecek.

EN ÇOK KONUŞULAN ADAY OKAN BURUK

Bu sırada sarı-kırmızılı kulüple ismi anılan Okan Buruk, yeni bir açıklamada daha bulundu.

2019-2020 sezonunda Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Buruk, Fanatik'e Galatasaray Kulübü'nden şu anda kendisine resmi teklif gelmediğini belirterek "Galata.saray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" açıklamasını yaptı.

Son olarak Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana bir kulüp çalıştırmıyor.