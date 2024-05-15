Domenec Torrent'in yeni adresi Meksika oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Brezilyalı Gustavo Leal'i gönderen Meksika ekibi Atletico de San Luis'in yeni teknik adamı oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı ve "Hoş geldin Domenec Torrent" ifadeleri kullanıldı.
Domenec Torrent'in kariyeri
Domenec Torrent, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.
New York City ve Flamengo'da bir dönem teknik direktörlük yapan tecrübeli isim, 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Domenec Torrent, Galatasaray'dan ayrıldığı Haziran 2022 yılından beri hiçbir takımı çalıştırmadı.
Galatasaray'da tutunamadı
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından 14 Ocak 2022'de göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, beklenen performansın sergilenememesi nedeniyle camiada tartışılan 59 yaşındaki teknik adam, 5 ay 7 gün görev yaptı.
Ligin 21. haftası öncesinde göreve başlayan Torrent, 12. sırada aldığı Galatasaray'ı 13. sırada bıraktı. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 18 maça çıkan Torrent, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev yaptı.
Galatasaray'ın başında toplam 20 müsabakada yer alan Domenec Torrent, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
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