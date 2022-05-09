Domenec Torrent'te tazminat çıkmazı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1,22 puan ortalamasıyla beklentileri karşılayamadı. Seçim öncesi yolları ayırmak isteyen Burak Elmas'ın yaptığı taksitle ödeyelim teklifini de reddetti.

Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından Galatasray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent, şu ana kadar sınıfı geçemedi.

Haziran ayında başkanlığı devretmesi beklenen Burak Elmas ise seçimleri beklemeden İspanyol hocanın görevine son vermek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Torrent'le bir toplantı gerçekleştiren Burak Elmas ve kurmayları, toplantıda tazminatı da masaya yatırdı.

Taksitle ödeyelim teklifi kabul görmedi

Ekibiyle birlikte toplam 2.1 milyon euro tazminat hakkı bulunan 59 yaşındaki çalıştırıcıya "10 taksitle ödeyelim" teklifi sunan sarı-kırmızılı yönetim, ret cevabı ile karşılaştı.

Toplantıdan bir sonuç alamayan Burak Elmas'ın yeniden görüşme organize etmesi beklenirken, 1,22 puan ortalaması alarak taraftarı çıldırtan Torrent'in kalan 1 senelik sözleşmesini sonuna kadar kullanmak istediği biliniyor.

Galatasaray şu anda Süper Lig'de 48 puanla 13. sırada bulunuyor.