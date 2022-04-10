Domenec Torrrent: Büyük hocaların zamana ihtiyacı var

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçının ardından, "Çok büyük hocalar, çoğu zaman ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı." dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin attığı gol komikti"

Torrent açıklamalarında, "İlk yarı Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti.

Oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri de diyebiliriz.Gelecek adına bir kaygım yok. Ben gelemeden önce de ben geldikten sonrada bu sezon kulüp için zor bir sezon.

Benim için bir sonraki başkan önemli değil. Ben 6 maçı kazanmaya çalışacağım.





"Türkiye'de maç kazanmak dışında proje yok"

Oyunumuz ve ne tip oyunculara ihtiyacımızın olduğu belli. Önemli olan proje. Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak dışında proje yok. Burada olmaktan çok memnunum.

Üç maç kazanınca herkes mutlu, bir maç kazanınca herkes mutsuz oluyorsa ve değişikliğe gidiliyorsa, bu proje ile alakalıdır. Yapacak bir şey yok.





"Çok büyük hocalar ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu"

Çok büyük hocalar, çoğu zaman ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı. Ama onlarla devam ettiler. Proje eğer bir sonraki maçı kazanmaksa sadece, biz de böyle yaparız." ifadelerini kullandı.