Domenico Tedesco'dan şampiyonluk yanıtı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray’la 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İYİ BAŞLADIK AMA..."

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük.

"BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

Tedesco, şu açıklamayı yaptı:

Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence.

"GALATASARAY, ŞAKASINA BİR TAKIM DEĞİL"

"Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Sebebi şu; Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk.

ŞAMPİYONLUK YANITI

"Son dakikadaki gol size göre şampiyonluk habercisi mi?" sorusuna Tedesco, "İnşallah" yanıtını verdi.

"RAKİBİ ŞOKA UĞRATMAK İSTEDİK"

karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, risk almadan bir başlangıç planı hazırladıklarını belirtti.

Oyuna kontrollü başlamayı tercih ettiklerini dile getiren Tedesco, "İlk yarı yüzde 50-50 ortadaydı. İki takım da uzun toplarla oynadı. Biz uzun oynadık, normalde yaptığımız bir şey değil ama hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Beşiktaş maçına kötü başladık, bireysel hatalardan 2 gol yemiştik. Aslında o maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk, sonucunda 2 gol yemiştik. Bugün ilk 10 dakikadaki oyunumuzla Galatasaray'ı kendi ceza sahasında savunma yaparken görmek istiyorduk. Bunu yapmak için uzun toplar denedik. Planımız 15. dakikadan sonra normal oyunumuza geri dönmekti. Maç içinde şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak istedik psikolojik avantaj için. Oyuncularımız da bunu yaptılar. Arkaya atmamız gereken topları ikili mücadele bölgelerine attık." ifadelerini kullandı.

"GERİ DÜŞÜNCE İŞİNİZ ZOR OLUYOR"

Sane'nin bireysel becerisiyle gol yediklerinin altını çizen genç teknik adam, şöyle devam etti:

Böyle maçlarda geri düşünce işiniz zor oluyor. Galatasaray yüksek seviye maçlara alışkın. Öne geçtikten sonra zaman geçiriyorlar, bu tarz maçları oynamayı biliyorlar. Ben takımımla gurur duyuyorum. Geriye düşme konusunda, bizler geriye düşmek istemeyiz bu yüzden oyunun başında basit oynadık, dikine toplarla oynadık. Bizim nasıl oynadığımız en önemlisi bizim oyunumuzun bizi rahat hissettirmesi önemli. 8 hafta önceki takıma bakınca takımın bu seviyede oynamasını hayal bile edemezdim. Bu maçın ilk yarısında kimse gol atmayı hak etmedi. Sayılmayan bir golümüz de vardı. Bu tarz şeyler olabiliyor. Hayat böyle, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben de maçlarda öne geçelim isterim ama dünyanın sonu değil. Bizim yapmamız gereken planımıza sadık kalmaktı.

"GALATASARAY'IN ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Galatasaray'ın çok fazla pozisyon üretmediğini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Aslında kendi oyunumuzu onlara kabul ettirdik, Galatasaray oyununda değişikliğe gitti. Galatasaray'ın çok fazla pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum. Sane'nin şutu dışında pozisyon üretmediler. Hem Osimhen'i hem de uzun toplarını iyi savunduk. Barış da iyi bir oyuncu ve onu da iyi savunduk. Açıkçası maça bakınca yüzde 50-50 diye düşünüyorum. İlk golü atan tabi avantajlı konuma geçiyor. Takımın geneline bakınca bence iyi bir iş çıkarttık." değerlendirmesinde bulundu.

"BERABERE KALDIĞIMIZ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Tedesco, bir gazetecinin Galatasaray'ın zaman geçirmesine ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Futbolcularıma 'bu aslında iyi bir şey dedim çünkü bizi umursadıkları, önemsedikleri anlamına geliyor.' Galatasaray, Fenerbahçe'yi önemsediği için bu şekilde oynadı. 8 hafta önce bizi bu derece önemsediklerini düşünmüyorum. Ben kıyaslama yapmıyorum, 2 takım arasında maç öncesine bakarsak. Tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bazen maça basit başlamak gerekir benim de planım buydu. Takımın aleyhinde bu bilgiyi görmemeniz gerekiyor, eğer böyle yaparsanız bir daha böyle açık şekilde belirtmem. Çok az hoca net şekilde planını anlatır. Bugünkü oyuncuları seçerken plana uyacak oyuncular seçtik. Youssef'un (En-Nesyri) arkaya koşuları planımıza uyan bir profildi. Ben yere yatmaları değiştiremem. Bunları düşünerek vakit kaybetmiyorum. Bugünkü maçı kazanabilirdik, bu bizler için iyi işaret. Ben ve oyuncularım, berabere kaldığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu da iyiye işaret.

"GALATASARAY'IN EKSİKLERİNE KATILMIYORUM"

Galatasaray'ın eksik olduğu ifadelerine katılmadığını aktaran Tedesco, şunları kaydetti: