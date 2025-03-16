Dominik Livakovic, 15 maç sonra sahada

İHA
Süper Lig'de 28. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, geri döndü.
Tecrübeli isim, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu.
15 MAÇ SONRA 11'DE GÖREV ALDI
Livakovic'in 13 Ocak tarihinde oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı.
Süper Lig'de 7 maç kaçıran 30 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplam 15 maç sonra 11'de görev aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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