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Dominik Livakovic bu kez taraftarı memnun etti! 8 kurtarış...

Dominik Livakovic bu kez taraftarı memnun etti! 8 kurtarış... Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, İstanbulspor maçında gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı.