Dominik Livakovic bu kez taraftarı memnun etti! 8 kurtarış...

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Geldiğinden bu yana düşük kurtarış yüzdesiyle eleştirilen Dominik Livakovic, İstanbulspor karşılaşmasında bu kez taraftarı memnun etti.
Hırvat kaleci, İstanbulspor maçında kalesinde adeta devleşti.
28 yaşındaki eldiven, maç 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile devam ederken, 27'de Duhaney'in şutunda topu harika çıkardı.
8 kurtarış yaptı
Bu pozisyondan bir dakika sonra ise tecrübeli file bekçisi, Alassane Ndao'ya gol şansı tanımadı.
Kalesine 9 şut isabet eden Livakovic, toplamda 8 kurtarış yaparak maçı bitirdi.
15 maçta 14 gol yedi
Fenerbahçe formasını ligde 15 kez giyen Dominik, 14 gole engel olamazken 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
Konferans Ligi'nde de kaleyi koruyan Hırvat file bekçisi, 3 maçta 9 gole engel olamadı.
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