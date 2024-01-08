Dominik Livakovic bu kez taraftarı memnun etti! 8 kurtarış...
ensonhaber.com

Geldiğinden bu yana düşük kurtarış yüzdesiyle eleştirilen Dominik Livakovic, İstanbulspor karşılaşmasında bu kez taraftarı memnun etti.

Hırvat kaleci, İstanbulspor maçında kalesinde adeta devleşti.

28 yaşındaki eldiven, maç 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile devam ederken, 27'de Duhaney'in şutunda topu harika çıkardı.

8 kurtarış yaptı

Bu pozisyondan bir dakika sonra ise tecrübeli file bekçisi, Alassane Ndao'ya gol şansı tanımadı.

Kalesine 9 şut isabet eden Livakovic, toplamda 8 kurtarış yaparak maçı bitirdi.

15 maçta 14 gol yedi

Fenerbahçe formasını ligde 15 kez giyen Dominik, 14 gole engel olamazken 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Konferans Ligi'nde de kaleyi koruyan Hırvat file bekçisi, 3 maçta 9 gole engel olamadı.