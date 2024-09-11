Dominik Livakovic bu sezon bambaşka Fenerbahçe'de ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun gelmesiyle adeta kendisin buldu.

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Bu sezon şampiyonluk için bir kez daha ezeli rakipleriyle yarışacak olan Fenerbahçe'de kalede geçen sezon güven vermeyen Dominik Livakovic yüzleri güldürmeye başladı.

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülke basınından Jutarnji Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Gelen orulara yanıt veren Livakovic, şunları söyledi:

Hepimiz bu sezonun şampiyonluk sezonu olmasını umuyoruz. Harika bir teknik direktörümüz var. Olağanüstü bir takımımız, ciddi oyuncularımız var. Beklentiler her zamankinden daha yüksek.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUTLUYUZ"

Şampiyonluk için umutluyuz, nasıl bir kutlama olacağını tahmin edebilirsiniz, kulübün milyonlarca taraftarı var.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL BİR NUMARALI KONU"

Türkiye'de büyük bir rekabet var. Her kulübün çok fazla taraftarı var. Maçlarda nasıl göründüğünü tarif etmek bile zor. Türkiye'de futbol bir numaralı konu. Nereye giderseniz gidin, futbol hakkında konuşursunuz. Disiplin zirvede...

"ÜST DÜZEY BİR ANTRENÖR"

Her şey detaylı bir şekilde düzenlenmiş ve bu kadar başarılı olması tesadüf değil. Jose Mourinho'yla eğitimler harika. Hangi anda ne söyleyeceğini çok iyi biliyor, her şeye dikkat ediyor. O gerçekten üst düzey bir antrenör. Olması gerektiği gibi.

KURTARIŞ YÜZDESİ %82

Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı.

Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, bu süreçte yüzde 82'lik kurtarış yüzdesi ile oynadı.