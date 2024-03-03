Dominik Livakovic dış sahada fark yarattı Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, dış sahadaki kurtarış yüzdesiyle bu kez alkış aldı.

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Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic, sarı-lacivertli ekipteki en rahat maçlarından birisini geride bıraktı.

Hırvat file bekçisi Hatayspor deplasmanında kariyerinin en kolay maçlarından birini çıkardı.

Bordo-Beyazlılar, pozisyon üretme konusunda bir hayli zorlanınca 29 yaşındaki eldivene de pek iş düşmedi.

Öyle ki Livakovic, 90 dakikanın sonunda kalesinde kendisini zorlayacak bir şut dahi görmedi.

Livakovic'in dış saha performansı

Öte yandan Opta verilerine göre sık sık eleştirilen kalecinin, olumlu bir istatistiği de dikkat çekti.

2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig deplasmanlarında en yüksek gole kapama yüzdesine sahip kaleci olan Dominik Livakovic (%67; 8/12), bu sezon dış sahada kalesine gelen 31 şutun 26'sını kurtardı.

Sarı-lacivertliler tecrübeli eldivenin bu rakamlarını sürdürmesini bekliyor.