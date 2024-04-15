Dominik Livakovic, en iyi oyununu oynadı Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Dominik Livakovic, Karagümrük maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hırvat file bekçisi özellikle kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımına nefes aldırdı.

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Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Karagümrük maçındaki performansıyla beğenileri topladı.

Avrupa'da 3-2 kaybedilen Olympiakos maçındaki hatalarıyla eleştirilere maruz kalan Livakovic, dün geceki mücadelede önemli bir geri dönüş sergiledi. Karşılaşmada yaptığı kritik hamlelerle galibiyette önemli bir rol oynadı.

Özellikle 32. dakikada Güven Yalçın'ın tehlikeli bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldığı an, Livakovic'in ayaklarıyla yaptığı kurtarış dikkat çekti.

Ayrıca, 90+2. dakikada Markao'nun kafasından gelen topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.

İsmail Kartal'dan övgü

Livakovic, maç boyunca kalesine gelen toplam 7 şutun 6'sında başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrasında kalecisini "En iyi oyununu oynadı" diyerek övdü. Bu performansıyla Livakovic, takımının galibiyetinde önemli bir etki sağladı.