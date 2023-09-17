Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, ilk karşılaşmasında kalesinde iki gol gördü.

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk etti.

Sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düştüğü 5 gollü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golleri, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski'den geldi. Antalyaspor'un iki golü de Buksa'dan geldi.

Sarı-lacivertliler, sezonun 4. maçında da galibiyete uzanarak, lig tarihinde kendi adına 5. kez bunu başardı.

Kalesine gelen 6 şutun 2'si gol oldu

Bu karşılaşmada ise Fenerbahçe'nin Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki Dominik Livakovic ilk kez forma giydi.

Maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Hırvat kaleciye sevgi gösterisinde bulundu.

Mücadele boyunca Antalyaspor, Fenerbahçe kalesine 15 şut çekerken 6'sı isabetli oldu. Başarılı eldiven bunların 4'ünü kurtarırken 2 şut ağları buldu.