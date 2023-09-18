Dominik Livakovic: Harika atmosferimiz için mutluyuz Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Antalyaspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından paylaşım yaptı. Hırvat kaleci, "İlk maçımız, zaferimiz ve harika atmosferimiz için mutluyuz" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle bu sezon çıktığı 10. resmi maçı da kazanarak önemli bir başarıyı elde etti.

Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Aferin çocuklar"

Antalyaspor karşısında ilk maçına çıkan 28 yaşındaki file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

İlk maçımız, zaferimiz ve harika atmosferimiz için mutluyuz! Aferin çocuklar ve devam edelim.

Sarı-lacivertli futbolseverler, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.