Dominik Livakovic harika oynuyor! Bu sezon bambaşka... Fenerbahçe'de Hırvat eldiven Dominik Livakovic, bu sezon sergilediği performansla adeta kendini buldu.

Haber Merkezi

Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilen Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in, takıma katılmasıyla kendini buldu.

Özellikle Avrupa Ligi'nde alınan 4 puanda ciddi katkısı olan Hırvat eldiven, özel olarak istediği Zufic ile bambaşka bir kimliğe büründü ve performansını yukarıya çıkardı.

TWENTE MAÇINDA DA İYİ OYNADI

Geçen sezon Olympiakos ve Beşiktaş maçları gibi önemli karşılaşmalarda çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon da Twente maçında kendisini aştı ve maçın adamı oldu.