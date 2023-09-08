Dominik Livakovic: İsmail Kartal, beni riske etmek istemedi Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Ankaragücü karşılaşması hakkında, "İsmail Kartal'a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi. Bu yüzden Fenerbahçe ile henüz ilk maçıma çıkamadım" dedi.

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı başarılı eldiven Dominik Livakovic, milli arada açıklamalarda bulundu.

"Aday olarak gösterilmek için çok büyük bir onur"

Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterilen Livakovic, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ballon d'Or'da Lev Yashin Ödülü'ne aday olarak gösterilmek çok büyük bir onur. Ancak, benim için Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür. Takımın başarısını daha çok umursuyorum. Elbette dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilmek insanı mutlu eden bir şey...

"İsmail Kartal'a teşekkürler, beni korudu"

28 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe hakkında ise şu sözleri sarf etti: