Dominik Livakovic, sağlık durumunu açıkladı

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinden Nova TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Hırvat kaleci, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık hakkında da konuştu.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Öngörülere göre 3-4 hafta oynamayacağını söyleyen Livakovic, şunları dedi:

Bazı öngörülere göre 3-4 hafta ama tedaviye göre belki daha erken dönebilirim. Çok acı çektim. Hiç böyle olmamıştı. Sanırım Zagreb'de sakatlık yaşamıştım ve sahalardan uzak kaldığım tek zaman oydu. Ciddi bir şey değil. Yeni bir ara geliyor. İyileşmek için zamanım olacak.

"MOURINHO ÖZEL BİRİ"

29 yaşındaki isim, "Son altı aydır futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho ile birlikte çalışıyorsunuz. Onu özel kılan nedir?" şeklinde gelen soruya, şu yanıtı verdi:

Jose Mourinho özel biri. Oyuncularla iletişiminde bunu görebilirsiniz, buna çok önem veriyor. Antrenmanlara ilk gelen, en son çıkan o. Maça hazırlanırken harika bir iş çıkarıyor, en iyisi diyebilirim. En büyük teknik direktörlerden biriyle çalışma deneyimi yaşadığım için mutluyum.

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i 3-1'lik skorla yenmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan kaleci Dominik Livakovic, sakatlık yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan tüm maçlarda kaleyi koruyan Livakovic, Başakşehir mücadelesinin 27. dakikasında kendini yere bırakmıştı.

Hakem Ozan Ergün'ün davetiyle sahaya giren sağlık ekiplerinin müdahalesiyle maça devam eden Livakovic, 3 dakika sonra Fenerbahçe atağında ikinci kez kendini yere bırakmıştı.

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunan Ertuğrul Çetin, 32. dakikada Hırvat kalecinin yerine oyuna girmişti.