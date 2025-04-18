Dominik Livakovic: Son ana kadar savaşacağız

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, kulüp televizyonuna Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandıkları Sivasspor maçıyla ilgili Livakovic, şu şekilde konuştu:

Sivasspor karşılaşması zor bir maçtı ama bizim planımız belli. Sezon sonuna kadar, son ana kadar savaşacağız. Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Sakatlıktan daha güçlü dönebilmek ve sahada olabilmek için çok çalıştım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum.