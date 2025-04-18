Dominik Livakovic: Son ana kadar savaşacağız

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, kulüp televizyonuna Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandıkları Sivasspor maçıyla ilgili Livakovic, şu şekilde konuştu:
Sivasspor karşılaşması zor bir maçtı ama bizim planımız belli. Sezon sonuna kadar, son ana kadar savaşacağız. Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Sakatlıktan daha güçlü dönebilmek ve sahada olabilmek için çok çalıştım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum.
"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"
7 final maçı kaldığını söyleyen Hırvat kaleci, şu şekilde konuştu:
Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur.
"TARAFTALARIMIZI ÖZLEDİK"
Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen 30 yaşındaki file bekçisi, şu ifadeleri kullandı:
Son maç deplasmandaydık. Taraftarlarımızı özledik. Onların desteği ile birlikte özel başarılara ulaşabiliriz. Bizimle birlikte olsunlar.
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