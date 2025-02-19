Dominik Livakovic, takımla birlikte çalıştı

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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, sakatlığının ardından antrenmanlara başladı.

Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, bireysel olarak çalışma yaptı. İsmail Yüksek ile Diego Carlos sakatlığı, Allan Saint-Maximin de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı.

BELÇİKA'YA GİDİLİYOR

Fenerbahçe, antrenmanın ardından özel uçakla Belçika'ya hareket edecek.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiş ve Hırvat kaleci sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalmıştı.

30 yaşındaki futbolcu, İrfan Can Eğribayat'ın iyi formunun ardından kalesini geri alabilecek mi, merakla bekleniyor...