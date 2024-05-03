Dominik Livakovic'in bonservisi belirlendi Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Dominik Livakovic'in menajeri yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve Hırvat eldiven için bir rakam belirlenmesini istedi.

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Fenerbahçe'nin transfer ettiği Hırvat kaleci Dominic Livakovic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon boyunca gösterdiği inişli çıkışlı performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli file bekçisinin bonservis bedeli belli oldu ve bu rakam, Livakovic'in menajerini bile şaşırttı.

Son haftalarda çıkışa geçti

Sarı-lacivertli formayla 43 maça çıkan Livakovic, performansıyla beraber bazı zorluklar da yaşadı ve taraftarların beklentilerini tam olarak karşılayamadı.

Özellikle sezonun ilk yarısında yaşadığı zor dönemler, bazı eleştirilere neden oldu. Ancak son haftalarda gösterdiği üstün performansla taraftarların ve teknik ekibin güvenini tekrar kazandı.

Son olarak Trabzonspor maçının ardından Livakovic'in ayrılma isteğinin gündeme gelmesi, Fenerbahçe camiasını endişelendirdi.

10 milyon euro...

Hırvat kalecinin menajeri, yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek oyuncu için bir bonservis bedeli belirlenmesini istedi.

Sarı-lacivertli yönetim, belirlenen rakamı 10 milyon euro olarak açıkladı. Menajer ise Dinamo Zagreb'den aldıkları fiyatı hatırlatsa da yönetim, Fenerbahçe'nin özel bir kulüp olduğunu vurgulayarak bu rakamın geçerli olduğunu belirtti.

43 maçta 46 gol yedi

Livakovic'in bu sezonki performansına bakıldığında 29 yaşındaki eldiven, 43 maçta görev alırken kalesinde 46 gol gördü.

"Bizim rakamımız bu"

Sarı-lacivertli yönetim, "10 milyon euro" dedi. Hırvat eldivenin menajeri, Dinamo'dan aldıkları fiyatı hatırlattı.

Yönetim ise; "Fenerbahçe'den oyuncu almak farklı. Bizim rakamımız bu." yanıtını verdi.

Bu sezon ne yaptı?

Sarı lacivertlilerin sezon başında bonservisine yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği Hırvat kaleci, bu sezon 43 maça çıktı ve kalesinde 46 gol gördü.

29 yaşındaki eldiven, 17 maçta da kalesini gole kapattı.