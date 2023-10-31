Dominik Livakovic'in buruk sevinci! En iyi kaleci ödülündeki sıralaması belli oldu Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic, Yachine Trophy için yapılan oylamayı 7. sırada tamamladı.

ensonhaber.com

Ballon d'Or'u Lionel Messi kazanırken yılın kalecisine verilen 'Yachine Trophy' ödülünün kazananı da belli oldu.

Aston Villa forması giyen Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün sahibi oldu.

7. sırada kendisine yer buldu

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Dominik Livakovic, ise 'Yachine Trophy' ödülü için yapılan oylamada 7. sırada yer aldı.

Bu başarı sonrası buruk bir sevinç yaşayan Hırvat eldiven, kariyerinde bir kez olsun bu ödülü kazanmak istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 8 maça çıkan Liva, kalesinde 5 gol görürken 5 maçta da gol yemedi.