Dominik Livakovic'ten penaltı sözleri: Rakibi engellemedim Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'nin Sivas karşısında 90+4'te VAR uyarısıyla verilen penaltı sonucunda 2 puan kaybetmesi, sarı-lacivertli oyuncuların soyunma odasında isyanına neden oldu.

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, maçın bitiş düdüğünün ardından defalarca penaltı pozisyonunu izledi.

Başta İsmail Kartal olmak üzere İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve diğer teknik ekip üyeleri, penaltı kararına tepki gösterdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Müdahalem rakibi engellemiyor"

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası verilen penaltı kararını şu şekilde değerlendirdi: