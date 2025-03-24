Dominik Szoboszla, Arda Güler'in kendisine yaptığı hareketi yediremedi

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Macaristan deplasmanına konuk oldu.

Milli takımda Arda Güler, yaşanan bir pozisyon sonrası Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı.

İlk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Szoboszlai, milli futbolcu Arda Güler'e karşı sert bir tepki göstererek fiziksel temasta bulundu.

SZBOSZLAİ'YE SUS İŞARETİYLE CEVAP VERDİ

Arda Güler de Szoboszlai'nin hareketine karşılık verince iki futbolcu arasında tansiyon arttı.

İkili arasında geçen diyalogda Arda Güler'in, rakibine eliyle 'Sus' işareti yaparak İngilizce 'Çeneni kapat' (Shut Up) dediği görüldü.

Szoboszlai ise Arda Güler'in bu hareketi sonrası hakeme şikayette bulundu.

ARDA MAÇIN ARDINDAN KONUYA DEĞİNDİ

Arda Güler maçın ardından, "Çok mutluyum. Buraya geldiğimiz skorun bilincinde oynamaya çalıştık. Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Hepimiz birbirimiz için daha fazla koşuyoruz. 3 senedir yenilmiyorlarmış, o da iyi oldu. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz. Birbirimizle oynadıkça daha çok güveniyoruz. Daha iyi şeyler yapacağız inşallah." dedi.

ARDA GÜLER'İN ALDIĞI SÜREYE GÖNDERME YAPTI

Yaşananların ardından hem yenilerek B Ligi'ne düşmeyi hem de Arda Güler'in hareketini kendine yediremeyen Dominik Szoboszlai, maçtan sonra olay bir yorum yaptı.

Bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı.

Bilindiği gibi Real Madrid'de teknik direktörü Carlo Ancelotti'den fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı.

Macar oyuncu da Arda'nın az süre almasına bu yorumla gönderme yaptı.