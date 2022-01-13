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    Domonec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo tepkilere neden oldu

    Domonec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo tepkilere neden oldu

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domonec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'nun yaptığı paylaşımlar, taraftarın tepkisini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 17:39
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    Domenec Torrent, Galatasaray'da 4 kişilik ekibiyle görev alacak. İspanyol hocanın yardımcılarından en dikkat çeken isim Marc Gonzalo oldu.

    Gonzalo, katıldığı programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, ''Siyah, beyaz'' şeklinde tezahürat yapmıştı.

    Bu anlar sosyal medyada gündem yarattı. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri Gonzalo oldu.

    Sadece Galatasaraylı değil tüm taraftarların şaşırdığı bu video kısa sürede büyük etkileşim aldı.

    Domonec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo tepkilere neden oldu VİDEO

    Domonec Torrent in yardımcısı Marc Gonzalo tepkilere neden oldu #1

    FENERBAHÇE'NİN REKLAMINDA OYNADI

    Sarı-kırmızılılarda görev alacak olan Marc Gonzalo, bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynamıştı. 49 yaşında İspanyol çalıştırıcı, söz konusu reklamda sarı-lacivertli formayı giymişti.

    Domonec Torrent in yardımcısı Marc Gonzalo tepkilere neden oldu #2

    GALATASARAY MAÇINDA PSG'Yİ DESTEKLEDİ

    Marc Gonzalo'nun, 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-PSG maçında da Fransız temsilcisini desteklediği görüntüler ortaya çıktı. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları bir kez daha çileden çıkardı.

    Domonec Torrent in yardımcısı Marc Gonzalo tepkilere neden oldu #3

    GALATASARAY'A "MALUM TAKIM" DEDİ

    Marc Gonzalo, 2019 yılında yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı eleştirmişti. 2006-2009 yılları arasında sarı-kırmızılı takımda forma giyen Marcelo Carrusca'nın Aslan'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuş ve Galatasaray'dan 'Malum takım' diye bahsetmişti.

    Domonec Torrent in yardımcısı Marc Gonzalo tepkilere neden oldu #4


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