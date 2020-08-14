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    Donk maaşında 1 milyon euro indirim yaptı

    Donk maaşında 1 milyon euro indirim yaptı

    Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk sonunda yeni sözleşme teklifini kabul etti. Garanti ücretinde büyük bir indirime giden tecrübeli futbolcu yeni sezonda da parçalı formayı giyecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 09:09
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    Donk maaşında 1 milyon euro indirim yaptı

    Galatasaray'da maaş sorununu çözmek için indirime giden futbolculara bir yenisi daha eklendi.

    Daha önce kendisine yapılan teklifleri bir bir reddeden Hollandalı futbolcu Ryan Donk, bu kez sarı-kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı.

    Donk maaşında 1 milyon euro indirim yaptı #1

    TARAFTAR BASKISI İŞE YARADI

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Bizi 4 futbolcu çok yoruyor." dediği açıklamanın ardından taraftarların baskı ve isteğine maruz kalan Donk, ısrarından vazgeçerek indirim yapmayı kabul etti.

    1 MİLYON EURO İNDİRİM YAPTI

    Yıllık 1.85 milyon euroya oynayan tecrübeli futbolcunun garanti ücreti yeni sözleşmede 850 bin euroya indirildi. Yeni sözleşmenin süresi 1+1 yıl olurken, deneyimli futbolcunun 25 maçtan fazla oynaması halinde opsiyonu devreye girecek.

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