Donk maaşında 1 milyon euro indirim yaptı

Donk maaşında 1 milyon euro indirim yaptı

Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk sonunda yeni sözleşme teklifini kabul etti. Garanti ücretinde büyük bir indirime giden tecrübeli futbolcu yeni sezonda da parçalı formayı giyecek.

Galatasaray'da maaş sorununu çözmek için indirime giden futbolculara bir yenisi daha eklendi.

Daha önce kendisine yapılan teklifleri bir bir reddeden Hollandalı futbolcu Ryan Donk, bu kez sarı-kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı.

TARAFTAR BASKISI İŞE YARADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Bizi 4 futbolcu çok yoruyor." dediği açıklamanın ardından taraftarların baskı ve isteğine maruz kalan Donk, ısrarından vazgeçerek indirim yapmayı kabul etti.

1 MİLYON EURO İNDİRİM YAPTI

Yıllık 1.85 milyon euroya oynayan tecrübeli futbolcunun garanti ücreti yeni sözleşmede 850 bin euroya indirildi. Yeni sözleşmenin süresi 1+1 yıl olurken, deneyimli futbolcunun 25 maçtan fazla oynaması halinde opsiyonu devreye girecek.