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- Donk maaşında 1 milyon euro indirim yaptı
Donk maaşında 1 milyon euro indirim yaptı
Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk sonunda yeni sözleşme teklifini kabul etti. Garanti ücretinde büyük bir indirime giden tecrübeli futbolcu yeni sezonda da parçalı formayı giyecek.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 09:09
Galatasaray'da maaş sorununu çözmek için indirime giden futbolculara bir yenisi daha eklendi.
Daha önce kendisine yapılan teklifleri bir bir reddeden Hollandalı futbolcu Ryan Donk, bu kez sarı-kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı.
TARAFTAR BASKISI İŞE YARADI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Bizi 4 futbolcu çok yoruyor." dediği açıklamanın ardından taraftarların baskı ve isteğine maruz kalan Donk, ısrarından vazgeçerek indirim yapmayı kabul etti.
1 MİLYON EURO İNDİRİM YAPTI
Yıllık 1.85 milyon euroya oynayan tecrübeli futbolcunun garanti ücreti yeni sözleşmede 850 bin euroya indirildi. Yeni sözleşmenin süresi 1+1 yıl olurken, deneyimli futbolcunun 25 maçtan fazla oynaması halinde opsiyonu devreye girecek.