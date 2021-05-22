Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı

Süper Lig'in sona ermesiyle Galatasaray ve Fenerbaheçe'nin futbolcuları Ryan Donk ve Jose Sosa, soluğu Bodrum'da aldı.

Süper Lig’de şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyuncuları olan Jose Sosa ve Ryan Donk Bodrum’a tatile çıktı.

Önceki gün Bodrum'da bulunan bir otelin beach’inde görüntülenen Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, tatilin tadını çıkardı.

DONK LOCA KİRALADI

Birbirlerinden habersiz olan ezeli rakiplerin futbolcularından Donk 7 bin 500 TL olduğu bilinen locaları seçerken, Sosa ise arkadaş grubuyla kumsalı tercih etti.

Ryan Donk'un, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte locada eğlendiği sırada şampanya patlatıp puro içtiği görüldü.

SOSA’YA ALKOL İKRAM ETTİ

Jose Sosa’nın arkadaş grubundan biri Donk’u fark edince, Arjantinli yıldız soluğu meslektaşının yanında aldı. Sosa’nın locasına geldiğini fark eden 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, meslektaşıyla sohbet edip alkol ikram ettirdi.

Milliyet’in haberine göre, bir ara locadan ayrılan Ryan Donk'un, otelin mayo satan bölümüne geçerek kendisi için mayo aldığı görüldü. Kısa süre sonra locaya geri dönen Hollandalı yıldız, eşini de yanına alarak jet-ski yaptı.