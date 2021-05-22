Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
312.266
-6.79%
EXEN Coin
40.14
-7.61%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C
    Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı

    Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı

    Süper Lig'in sona ermesiyle Galatasaray ve Fenerbaheçe'nin futbolcuları Ryan Donk ve Jose Sosa, soluğu Bodrum'da aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig’de şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyuncuları olan Jose Sosa ve Ryan Donk Bodrum’a tatile çıktı.

    Önceki gün Bodrum'da bulunan bir otelin beach’inde görüntülenen Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, tatilin tadını çıkardı.

    Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı #1

    DONK LOCA KİRALADI

    Birbirlerinden habersiz olan ezeli rakiplerin futbolcularından Donk 7 bin 500 TL olduğu bilinen locaları seçerken, Sosa ise arkadaş grubuyla kumsalı tercih etti.

    Ryan Donk'un, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte locada eğlendiği sırada şampanya patlatıp puro içtiği görüldü.

    Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı #2

    SOSA’YA ALKOL İKRAM ETTİ

    Jose Sosa’nın arkadaş grubundan biri Donk’u fark edince, Arjantinli yıldız soluğu meslektaşının yanında aldı. Sosa’nın locasına geldiğini fark eden 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, meslektaşıyla sohbet edip alkol ikram ettirdi.

    Milliyet’in haberine göre, bir ara locadan ayrılan Ryan Donk'un, otelin mayo satan bölümüne geçerek kendisi için mayo aldığı görüldü. Kısa süre sonra locaya geri dönen Hollandalı yıldız, eşini de yanına alarak jet-ski yaptı.

    Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı #3

    Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı #4

    Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı #5

    Donk ve Sosa, Bodrum tatilinde karşılaştı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir