Dört büyükler bilançolarını açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor mali bilançolarını duyurdu.

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Süper Lig'in dört büyükleri 3 aylık bilançolarını açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray kâr açıklarken Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti.

Fenerbahçe'den yüzde 150 kâr

Fenerbahçe 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem kârı olarak 908 milyon 339 bin 925 lira kâr etti.

Bir önceki açıkladığı kâr ise 362 milyon lira seviyesindeydi. Böylece Fenerbahçe kârını yüzde 150 artırmış oldu.

Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti

Beşiktaş ise aynı dönemde 183 milyon 273 bin 639 lira zarar açıkladı. Trabzonspor ise 449 milyon 272 bin 224 lira zarar etti.

Galatasaray'dan başarı

Ligin son şampiyonu Galatasaray, aynı dönemde 98 milyon 899 bin 161 lira kâr elde etti. Galatasaray, bir önceki döneme göre kârını yüzde 741 artırmış oldu.