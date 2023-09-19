Dört büyükler borç batağında! 25 milyar liraya dayandı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, yeni sezonun ilk transfer döneminde toplam 56 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Ancak 4 büyüklerin toplam borcu 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 23,34 milyar liraya ulaşmış durumda.

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Dört büyüklerin 2022- 2023 sezonu sonundaki toplam borcu, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre; 23,34 milyar lira.

Galatasaray, 7,53 milyar lirayla en fazla borcu bulunan kulüp konumunda yer alıyor. Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sıradaysa 5,89 milyar lirayla Beşiktaş var.

En çok zarar eden kulüp Beşiktaş

Trabzonspor ise 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya. "Dört büyükler"in mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelir gider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıkıyor.

Bu dönemde 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp konumunda. Siyah-beyazlıları 3 milyar 70 milyon lirayla Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray'ın 2 milyar 893 milyon liralık zararla kapattığı görülüyor.