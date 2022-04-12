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    Dört büyükler KAP'a zarar açıkladı

    Dört büyükler KAP'a zarar açıkladı

    Süper Lig'in dev çınarları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 dönemine ait faaliyet raporlarında astronomik zararı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:56
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    Dört büyükler 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 dönemi faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi.

    Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray bu döneme dair faaliyet raporlarında zarar açıkladı.

    4 büyükler kâr değil zarar etti

    Trabzonspor Kulübü 418 milyon TL zarar açıklarken, 1 Haziran 2020-26 Şubat 2021 dönem zararı ise 142 milyon TL'ydi.

    Fenerbahçe ise 131 milyon TL zarar açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yine 1 Haziran 2020-26 Şubat 2021 dönem zararı 102 milyon TL'ydi.

    Beşiktaş ise 396 milyon TL zarar açıklarken Galatasaray'ın zararı tam 174 milyon TL.

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