Dört büyükler transfere adeta servet harcadı! İşte transfer döneminin mali özeti Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor önemli transferlerin altına imza attı. İşte maliyet tablosu...

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Cengiz Ünder oldu.

Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, Fransa'nın Marsilya ekibinden Fenerbahçe'ye transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

En yüksek bonservis ücreti ödenen 10 futbolcudan 5'i Fenerbahçe'de

Yaz transfer ve tescil döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendiren Fenerbahçe, bunun yanında önemli satışlar da yaparak bütçesini dengeledi. Cengiz Ünder, 15 milyon euro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olurken; Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferleri de bu sezon kulüplerin yaptığı transferler arasında bonservisine en yüksek rakamların ödendiği oyuncular oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Szymanski için 9 milyon 750 bin euro , Fred için 9 milyon 743 bin 589 euro, Becao için 8 milyon 312 bin 500 euro ve kaleci Dominic Livakovic için de 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Icardi ve Sanchez'in bonservis bedeli toplamı 19,5 milyon euro

Kadrosunu Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez, Hakim Ziyech gibi isimlerle takviye eden Galatasaray, en yüksek bonservis bedelini geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi için ödedi. Bu transfer için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 10 milyon euro çıkacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez için de 9 milyon 500 bin euro ödeyecek. Galatasaray, futbolcuyla 1 yılı opsiyonla 5 yıllık anlaşma yaptığını duyururken, bonservis bedelinin de 5 sezona yayılmış taksitlerle ödeneceğini açıkladı.

Tottenham'dan bu sezon için bedelsiz kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonunun kullanması durumunda ise "Cimbom"un kasasından 15 milyon euro bonservis ücreti çıkacak.

Beşiktaş'ın en yüksek bonservis ödediği isim Rashica

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkat çekici transfer Milot Rashica oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini Norwich'ten 5 milyon 250 bin euro karşılığında alırken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u Rus ekibi CSKA Moskova'dan 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu oyuncuyu mavi kart sebebiyle yerli statüsünde oynatabilecek.

Beşiktaş'ın bir diğer dikkat çeken transferi de 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeli ödenen Jean Onana oldu.

Siyah-beyazlıların bu sezon gelir elde ettiği tek isim ise Romain Saiss oldu. Faslı savunma oyuncusu, 2 milyon 500 euro karşılığında Katar ekibi Al-Sadd'a geçti.

Trabzonspor, Mendy için 4 milyon 400 bin euro ödeyecek

Transfer döneminde kadrosuna 14 yeni oyuncu ekleyen Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Fransa'nın Angers ekibinden aldığı 23 yaşındaki Batista Mendy için ödeyecek.

Bu futbolcuyu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna katan bordo-mavililer, Angers'e ise 4 milyon 400 bin euroluk bonservis bedelini 3 taksitte ödeyeceğini duyurdu.

Trabzonspor, Southampton'dan Miroslav Orsic'i de 2 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak bu futbolcunun sezon öncesi kampında çapraz bağları koptu. Kulüp tarafından Orsic'in uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

4 büyükler dışındaki en pahalı transferler Morutan ve Midtsjö

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yüksek bonservis bedelleriyle kadrosunu güçlendirirken, Süper Lig'in diğer temsilcileri arasında en yüksek bonservis bedeli ödeyen ekipler Ankaragücü ve Pendikspor oldu.

Ankaragücü, Galatasaray'dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken ligin yeni ekibi Pendikspor'un da Fredrik Midtsjö için Galatasaray'a 3 milyon euro ödeyeceği açıklandı.

Dikkati çeken bonservis gelirleri

Süper Lig ekipleri, transfer döneminde önemli oyuncu satışlarına da imza attı.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 22 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeliyle ilk sırayı alırken, sarı-kırmızılı kulüp bu futbolcu için ayrıca 5 milyon euro da kiralama geliri elde edecek. Zaniolo'nun satış sözleşmesinde toplamda 15 milyon 500 bin euroluk şarta bağlı bonus bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler de 20 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmeye futbolcunun performansına bağlı olarak 10 milyon euroluk bonus maddesi eklendiğini de açıkladı. Fenerbahçe, Macaristanlı savunma oyuncusu Attila Szalai'yi de 12 milyon 300 bin euro karşılığında Hoffenheim'a göndermişti.

Zaniolo, Arda Güler ve Attila Szalai'nin ardından transfer dönemindeki en yüksek bedelli oyuncu satışını Antalyaspor gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın 9 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Coventry'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Bruma için kasasına 6 milyon 500 bin euro gireceğini açıklarken, Galatasaray da Nantes'ta kiralık olarak forma giyen futbolcusu Mustafa Muhammed için Fransız ekibinin 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Hatayspor'un ve A Milli Takım'ın formasını giyen Bertuğ Yıldırım da Avrupa'ya giden bir başka Türk oyuncu oldu. Genç futbolcu Fransa'nın Rennes takımının giderken, Hatayspor bu transferden 5 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli aldı.

Fenerbahçe'den ABD'nin Columbus ekibine transfer olan Diego Rossi'nin bonservis bedeli 5 milyon 630 bin dolar olarak açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün bir diğer yüksek bedelli satışı ise Altay Bayındır oldu. Milli file bekçisinin, İngiliz ekibi Manchester United'a 5 milyon euro bedelle transfer olduğu açıklandı.