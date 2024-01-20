Dört büyüklerin faaliyet raporları belli oldu! En çok kar ve zarar eden takım hangisi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 6 aylık faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi. Buna göre en fazla kar eden kulüp Fenerbahçe oldu.

ensonhaber.com

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor; 1 Haziran - 30 Kasım 2023 tarihleri arasındaki 6 aylık faaliyet raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Buna göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonununda yoluna lider olarak devam eden UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de son 16'ya kalma başarısı gösteren Fenerbahçe, bu süreçte en fazla kar eden kulüp oldu.

Fenerbahçe, 663 milyon TL kar elde ederek listenin başında yer aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe gibi kar elde etti

Ligde şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilerin en büyük rakibi olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ise 6 aylık dönemde 34 milyon TL kar elde etti.

Beşiktaş ve Trabzonspor zarar açıkladı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa’ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor 6 aylık bu süreçte tam 854 milyon TL’lik zarar açıkladı.