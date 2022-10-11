Dört büyüklerin toplam borcu

Dört büyüklerin sadece futbol şube borçları 21 milyar liraya dayandı. Bu rakamın kaynağı ise kulüplerin KAP'a yaptığı bildirimler...

Türk futbolunun dört büyükleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı.

Borçlar katlanıyor

Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip, sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulübün salt futbol şube borcu 6,25 milyar lira.

Borç klasmanında sarı-lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş’ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi.

Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya.

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor da İstanbul’un üç büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı. Sezona 13 yeni oyuncuyla giren bordo-mavililerin borcu 3,6 milyar lirayı buldu.

Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon euroya karşılık geliyor.

Dört kulüp geçtiğimiz sezon 3.16 milyar lira zarar etti

KAP bildirimlerindeki bilirkişi raporları çerçevesinde dört kulüp, 2021-22 sezonunu toplam 3,16 milyar liralık zararla kapattı.

Bu meblağ, mayıs ayı bitimindeki döviz kuruyla 180,5 milyon euroya tekabül ediyor.

Söz konusu dönemi Beşiktaş 1 milyar 26 milyon, Fenerbahçe 836 milyon, Galatasaray 759 milyon ve şampiyon Trabzonspor da 539 milyon lira zararla kapattı.