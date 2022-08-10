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    Dört büyüklerin toplam zararı

    Dört büyüklerin toplam zararı

    Türk futbolu kritik bir virajdan geçerken 4 büyükler değer kaybetmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor geçen sezon toplam 1.7 milyar lira zarar etti.
    • 10.08.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 14:26
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    Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki zararları belli oldu.

    Dört kulüp tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu.

    Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335,2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe’nin zarar hanesinde ise 295,4 milyon lira bulunuyor.

    Dört büyüklerin toplam zararı #1

    Derneklerin şirketlere borçları

    Söz konusu dört kulüp/şirket, mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden (Dernek ya da bağlı şirketler) çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında, bu gelirin tahsil edilmediği ve tahsile dair kanaat oluşmadığı belirtiliyor. Şirketlerin, kendi iştiraklerine tahakkuk ettirdikleri faiz miktarları şöyle:

    Fenerbahçe, kulüp derneğine 540,1 milyon lira

    Galatasaray, kulüp derneğine 381,4 milyon lira

    Beşiktaş, kulüp derneğine 309,1 milyon lira

    Trabzonspor, Futbol AŞ’ye 203,1 milyon lira

    Bu veriler ışığında Beşiktaş’ın 1 milyar 25 milyon lira, Fenerbahçe’nin 838,5 milyon lira, Galatasaray’ın 758,9 milyon lira, Trabzonspor’un da 538,3 milyon liralık dönemsel zararı ortaya çıkıyor.

    Dört büyüklerin toplam zararı #2

    En borçlu kulüp Fenerbahçe

    Dört kulübün dernek hesabı/borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16,27 milyar liraya ulaştı.

    En borçlu kulüp 4,91 milyar lirayla Fenerbahçe olurken, Beşiktaş 4,78 milyar lirayla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray’ın borç hanesinde 4,18 milyar lira, Trabzonspor’un yükümlülüğündeyse 2,4 milyar lira mevcut.

    Dört büyüklerin toplam zararı #3

    Dört büyüklerin toplam zararı #4


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