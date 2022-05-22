Dorukhan Toköz: Ben ekmek yediğim kulüple ilgili kötü konuşmam

Trabzonspor takımının orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan trasfer olduğu süreçten bu zamana kadar geçen süreci değerlendirdi.

Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra ligin bitimine 3 hafta hala şampiyon olan Trabzonspor, gelecek sezon da benzer başarılar elde etmek için çalışmalarına başladı.

Diğer yandan bu başarıda ciddi pay sahibi olan Dorukhan Toköz, takıma geldiği günden başlayıp bugüne kadar geçen süreci Sabah gazetesine verdiği röportajda uzun bir şekilde değerlendirdi.

"Takıma bir an önce katkı sağlamaya çalıştığım için sakatlık süreci uzadı"

İlk olarak şanssız sakatlıklarıyla ilgili konuşan Dorukhan, "Sezona geç başladım. Vücudum ağır antrenmana hazır değilken bazı sıkıntılar yaşadım ama eski sakatlığımla alakalı değildi, yeni bir sakatlıktı bu. Takıma bir an önce ayak uydurmaya ve katkı sağlamaya çalıştığım için oldu bu ve o süreç yaşandı bitti." dedi.

"Abdullah Avcı, ' buraya gel' dedi."

Trabzonspor'a transfer sürecine değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ta kalabilir veya İstanbul'da başka bir takıma gidebilirdim. Avrupa'dan da teklifler vardı. Sonra Trabzonspor'dan istediler. Abdullah Avcı beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız. Ona göre bir kadro kuruyoruz, buraya gel' dedi. Tabii ki milli takımdan çok iyi arkadaşlarımın burada olması da etkili oldu. Başkanımız ve Asbaşkanımız da bu transferde çok büyük katkı sağladı." ifadelerinde bulundu.

"Ben ekmeğini yediğim hiçbir kulüp hakkında kötü konuşmam"

Eski takımı Beşiktaş ile ilgili de konuşan orta saha, "Ben kapalı kalmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Beşiktaş camiası hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim ve bu benim haddime değildir. Orada çok güzel günler geçirdim. Sakatlık yaşadım ve zor zamanlar da oldu ama sağ olsun herkes yanımda durdu. Hepsinden Allah razı olsun. Asla kötü açıklamalar yapmam. Ben ekmeğini yediğim hiçbir kulüp hakkında kötü konuşmam. Bazen benim ağzımdan çıkmış gibi şeyler söyleniyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Eskişehir'de doğdum, büyüdüm ve oradan Beşiktaş'a geldim. Şimdi Trabzon'dayım. Belki bir gün başka kulübe giderim. O zaman Trabzonspor Kulübü hakkında bir karşılaştırma yapmam." açıklamasını yaptı.

"Uğurcan gitmek istiyor ve bence bunu hak ediyor"

Takım arkadaşı Uğurcan'ın takımdan ayrılma konusuna hak veren eski Beşiktaşlı, "Uğurcan benim çok iyi dostumdur. Çok küçük yaşlardan beri arkadaşız. Ben onu dünyanın en iyi kulüplerinde izlemek isterim. Avrupa'nın en büyük kalecilerinden biri olacağını daha ilk tanıştığımız gün idmandan sonra söylemiştim. Uğurcan gitmek istiyor ve bence bunu hak ediyor. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı, bu takım için çok fedakârlık yaptı. Artık misyonunu devam ettirmesi gerekiyor, tabii ki bu benim düşüncem." değerledirmesini yaptı.

"Futbolum başka mevkilerde oynamaya müsait"

Sağ bek, stoper ve orta saha mevkilerinde oynayıp tüm pozisyonlarda iyi bir performans göstermesiyle ilgili de konuşan Dorukhan, "Futbolum başka mevkilerde oynamaya müsait. Taktik idmanlarda iyi çalışınca ve analiz yaptığımızda sistem içinde oynamak daha kolay oluyor. En rahat ettiğim yer orta saha ama her bölgede oynamak isterim." dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Bence çok başarılı oluruz. Zor ve sıkışık bir takvim olacak. Kolay değil kesinlikle ama başarılı olacağımızı düşünüyorum." idafelerini kullandı.

" Ahmet abiyi çok severim"

Şampiyonluk kutlamalarına Ahmet Çalık formasıyla çıkmasına da değinen sağ ayak, "Ahmet abiyi çok severim. Sakatlandığım zaman yanıma gelmişti. Yeri bende ayrıdır. Onu kaybetmek çok acı. Türkiye'nin en çok izlenen organizasyonunda onu anmak, ona bir dua ettirmek içimden geldi." sözlerini söyledi.

Geleceği hakkında da konuşan Dorukhan, "Daha çok bugünü yaşamayı seven bir insanım. O yüzden şu anda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyorum. Allah nasip ederse yine şampiyonluk yaşamak istiyorum." açıklamasını yaptı.

"Trabzonspor ile 3 sezon daha kontratım var"

2 takımda şampiyonluk yaşamasına değinen başarılı futbolcu "İki büyük camiada böyle güzel duyguları yaşamak inanılmaz. İnşallah kariyerimde daha bir sürü şampiyonluk görürüm ve başarılı olurum. Trabzonspor ile 3 sezon daha kontratım var. Avrupa'dan ilgilenen takımlar olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız inşallah. Ben onu bekliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.