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- Dorukhan Toköz, derbide cezalı duruma düştü
Dorukhan Toköz, derbide cezalı duruma düştü
Başakşehir maçında 4. sarı kartını gören Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 21:12
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Rakibini 3-2 yenen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu.
DERBİDE YOK
Puanını 13'e çıkan Beşiktaş'ta, mücadelenin 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz, sınırda olduğu için cezalı duruma düştü.
24 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak derbide forma giyemeyecek.