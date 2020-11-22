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- Dorukhan Toköz: Haftaya da 3 puan alacağız
Dorukhan Toköz: Haftaya da 3 puan alacağız
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla derbi öncesi taraftarına mesaj verdi.
- Haber Merkezi
- 22.11.2020 - 11:27
Sağ bekteki eksiklik sebebiyle Başakşehir maçında bu bölgede görev yapan Dorukhan Toköz, sarı kart görünce toplamda 4. sarıdan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
"EVİMDEYİM"
Adı sarı-lacivertli takımla da anılan 24 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ise Instagram'dan imalı paylaşımlar yaptı.
Vodafone Park'ta olduğunu belirten fotoğrafına "Evimdeyim" notunu düşen Dorukhan, diğerine ise "Haftaya da 3 puan alacağız" yazdı.