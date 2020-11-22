Dorukhan Toköz: Haftaya da 3 puan alacağız

Dorukhan Toköz: Haftaya da 3 puan alacağız

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla derbi öncesi taraftarına mesaj verdi.

Sağ bekteki eksiklik sebebiyle Başakşehir maçında bu bölgede görev yapan Dorukhan Toköz, sarı kart görünce toplamda 4. sarıdan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

"EVİMDEYİM"

Adı sarı-lacivertli takımla da anılan 24 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ise Instagram'dan imalı paylaşımlar yaptı.

Vodafone Park'ta olduğunu belirten fotoğrafına "Evimdeyim" notunu düşen Dorukhan, diğerine ise "Haftaya da 3 puan alacağız" yazdı.