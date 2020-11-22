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    Dorukhan Toköz: Haftaya da 3 puan alacağız

    Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla derbi öncesi taraftarına mesaj verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 11:27
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    Dorukhan Toköz: Haftaya da 3 puan alacağız

    Sağ bekteki eksiklik sebebiyle Başakşehir maçında bu bölgede görev yapan Dorukhan Toköz, sarı kart görünce toplamda 4. sarıdan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

    "EVİMDEYİM"

    Adı sarı-lacivertli takımla da anılan 24 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ise Instagram'dan imalı paylaşımlar yaptı.

    Vodafone Park'ta olduğunu belirten fotoğrafına "Evimdeyim" notunu düşen Dorukhan, diğerine ise "Haftaya da 3 puan alacağız" yazdı.

    Dorukhan Toköz: Haftaya da 3 puan alacağız #1

    Dorukhan Toköz: Haftaya da 3 puan alacağız #2

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