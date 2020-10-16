Dorukhan Toköz için Galatasaray devrede

Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Dorukhan Toköz için Galatasaray da harekete geçti. Sözleşme bitimine 6 ay kala 24 yaşındaki oyuncu ile direkt temasa geçilecek.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz, uzun bir sakatlığın ardından kadrodaki yerine dönse de yeni sözleşme konusunda 24 yaşındaki futbolcuyla henüz bir gelişme kaydedilemedi.

GALATASARAY SEZON SONU İÇİN GÖRÜŞECEK

Öte yandan, orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray da Dorukhan için devreye girdi.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna birkaç oyuncu daha katmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübeli orta saha ile de görüşerek sezon sonu Dorukhan'ı da transfer etmek istiyor.

Transfer kuralları gereği sözleşme bitimine 6 ay kala diğer takımlarla görüşme yetkisi olacak olan Dorukhan'ın, menajeri aracılığıyla Galatasaray ile de görüşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINMIŞTI

Siyah-beyazlılardan 350 bin euro yıllık ücret alan deneyimli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, ocak ayında sosyal medya hesabından "Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir." şeklinde bir açıklama yaparak, görüşmelerin askıya alındığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz sezon 7. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sadece 7 Süper Lig maçında forma giyebilmişti. Haziran ayında sakatlığını atlatan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 maçta da forma giyerek takımına 1 asistle katkı sağladı.